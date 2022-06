Tatis Jr. comenzó a practicar la defensiva

Fernando Tatis Jr. sigue avanzando en su recuperación de su fractura de muñeca y está cada vez más de su regreso. A pesar de que aún no está autorizado para hacer swing, el dominicano ha comenzado a tomar practicas con su guante anoche en el Petco Park en el inicio de la serie ante Mets de Nueva York. (Seguir leyendo…)

