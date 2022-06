‘Todo el mundo me dice chapiadora’

Una pareja con una diferencia de edad de 45 años ha revelado que no les importa lo que digan los demás, a pesar de que el hombre tiene la misma edad que el padre de la esposa.

Dicen que el amor verdadero no tiene edad, y esta pareja de Canadá ciertamente ha mirado más allá, con más de 40 años entre ellos.

Stephanie, de 25 años, compartió la historia de amor entre ella y su jevo, Don, de 70 años.

«Lo amé, como en el momento en que vi su rostro», recordó el momento en que los dos se conocieron hace cinco años en el pub en el que trabajaba en ese momento.

“Simplemente decidí que es muy guapo y que era encantador y súper coqueto.

«Cada vez que entraba, estaba tan feliz».

Y no pasó mucho tiempo antes de que floreciera el romance entre Stephanie y Don.

Pero con una diferencia de edad de 45 años, la noticia de que ahora estaban saliendo sorprendió a muchos, especialmente a los más cercanos a la mujer que tenía 20 años en ese momento.

«Pensaron que estaba cometiendo un error».

La madre de Stephanie dijo: “Sentí que Stephanie estaba perdiendo la oportunidad de conocer a alguien con quien pudiera envejecer.

»Porque estaba con alguien que ya era viejo.

«Lo desafortunado es que […] su tiempo con Don sería limitado».

«La gente siempre me decía ‘Te está engañando […], necesitas ayuda y salir'», recordó que le aconsejaron a la ahora madre de uno.

Sin embargo, la pareja optó por no escuchar lo que todos decían: se establecieron e incluso tienen un hijo de dos años, Lachlan.

“En todo caso, casarme y tener a Lachlan me ha hecho sentir mucho más realizada.

«Para ser honesto, creo que tomé la mejor decisión posible que pude haber tomado».

Don reveló que a menudo lo confundirían con el abuelo de Lachlan, pero ya no le importa y tampoco los corrige.

Pero aunque Stephanie y su pareja realmente ya no prestan atención a lo que los demás dicen o cómo los miran, especialmente cuando están fuera de casa con su hijo, habrá algún momento en que Stephanie les devuelva el golpe.

«A veces me gusta llamarlos y digo ‘¿Tienes una pregunta? Me di cuenta de que me has estado mirando fijamente durante 25 minutos.

«Y nunca lo hacen, nunca dicen nada».

El tipo de relación entre los dos también ha significado que el dúo de marido y mujer también ha estado sujeto a una serie de estereotipos, siendo el más común Stephanie persiguiendo el dinero de Don.

«Todo el mundo parece decir que estoy en esto por un cheque de seguro de vida y que soy una buscadora de oro».

Para despejar cualquier confusión y suposiciones, dijo: «Vivimos en una casa que me dio mi papá y tengo un trabajo, trabajo a tiempo completo».

A pesar de que parece que todo va en contra de su relación, los dos tienen la misión de demostrar que el amor no conoce fronteras.

“Elegimos, supongo, no ocultar la relación, porque ¿por qué esconderías la tuya?

«¿Por qué alguien ocultaría su relación?»

*Contenido traducido de: The Sun