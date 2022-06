Encontraron dos nuevos cráteres en la Luna y descubrieron un nuevo misterio

The New York Times

Después de meses de escudriñar fotografías de la superficie lunar, los científicos finalmente encontraron el lugar del accidente de una etapa de cohete olvidada que golpeó el lado oculto de la Luna en marzo.

Todavía no saben con certeza de qué cohete se originaron los escombros rebeldes. Y están perplejos acerca de por qué el impacto excavó dos cráteres y no solo uno.

“Es genial, porque es un resultado inesperado”, dijo Mark Robinson, profesor de ciencias geológicas en la Universidad Estatal de Arizona que se desempeña como investigador principal de la cámara a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, que ha estado fotografiando la luna desde 2009. “Eso es siempre mucho más divertido que si la predicción del cráter, su profundidad y diámetro, hubiera sido exactamente correcta”.

El Dr. Robinson informó el descubrimiento el viernes en el sitio web que almacena imágenes tomadas por el orbitador lunar.

La intriga del choque del cohete comenzó en enero cuando Bill Gray, desarrollador del Proyecto Plutón, un paquete de software astronómico utilizado para calcular las órbitas de asteroides y cometas, rastreó lo que parecía ser la etapa superior desechada de un cohete. Se dio cuenta de que estaba en curso de colisión con el otro lado de la luna.

El choque era seguro, alrededor de las 7:25 a. m., hora del este, del 4 de marzo. Pero no se conocía la órbita exacta del objeto, por lo que había cierta incertidumbre sobre la hora y el lugar del impacto.

Gray dijo que la parte del cohete era la segunda etapa de un SpaceX Falcon 9 que lanzó el Observatorio Climático del Espacio Profundo, o DSCOVR, para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en febrero de 2015.

Él estaba equivocado.

Un ingeniero de la NASA señaló que la trayectoria de lanzamiento de DSCOVR era incompatible con la órbita del objeto que el Sr. Gray estaba siguiendo. Después de investigar un poco más, Gray concluyó que el candidato más probable era un cohete Gran Marcha 3C que se lanzó desde China unos meses antes, el 23 de octubre de 2014.

Estudiantes de la Universidad de Arizona informaron que un análisis de la luz reflejada por el objeto encontró que la combinación de longitudes de onda coincidía con cohetes chinos similares en lugar de un Falcon 9.

Pero un funcionario chino negó que fuera parte de un cohete chino y dijo que la etapa del cohete de esa misión, que lanzó la nave espacial Chang’e-5 T1, había vuelto a entrar en la atmósfera terrestre y se había quemado.

Las imágenes de antes y después mostraban la superficie antes del impacto y con el doble cráter. Video de NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona.

Independientemente del cohete del que formara parte, el objeto continuó siguiendo la trayectoria en espiral dictada por la gravedad. En el momento previsto, se estrelló contra el lado opuesto de la luna dentro del cráter Hertzsprung de 350 millas de ancho, fuera de la vista de cualquier persona en la Tierra.

El Lunar Reconnaissance Orbiter no estaba en condiciones de observar el impacto, pero la esperanza era que apareciera un cráter recién tallado en una fotografía que la nave espacial tomó más tarde.

El software del Sr. Gray hizo una predicción del lugar del impacto. Los expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA calcularon una ubicación a unas pocas millas al este, mientras que los miembros del Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts esperaban que el accidente ocurriera decenas de millas al oeste.

Eso significó que los investigadores tuvieron que buscar en una franja de unas 50 millas de largo un cráter de unas pocas decenas de pies de ancho, comparando el paisaje lunar antes y después del accidente para identificar perturbaciones recientes.

El Dr. Robinson dijo que le preocupaba que «nos tomaría un año de imágenes completar el cuadro».

Si bien el Lunar Reconnaissance Orbiter ha fotografiado la gran mayoría de la luna varias veces durante los últimos 13 años, hay lugares que no ha visto. Resultó que algunos de los huecos estaban cerca del lugar esperado del accidente.

El Dr. Robinson recordó haber pensado en la Ley de Murphy y bromeado: «Sé exactamente dónde va a afectar».

Debido a que el accidente se pronosticó con un mes de anticipación, el equipo de la misión pudo llenar la mayoría de los vacíos.

Entonces comenzó la búsqueda.

Por lo general, un programa de computadora hace la comparación, pero funciona mejor si las fotografías de antes y después se toman a la misma hora del día. Para esta búsqueda, muchas de las imágenes fueron tomadas en diferentes momentos, y la diferencia de sombras confundió al algoritmo.

Con todos los falsos positivos, «simplemente nos sentamos e hicimos que varias personas revisaran manualmente los millones de píxeles», dijo el Dr. Robinson.

Alexander Sonke, estudiante de último año en el departamento de ciencias geológicas del estado de Arizona, contribuyó al esfuerzo. Calculó que había pasado unas 50 horas durante varias semanas realizando la tediosa tarea.

El Sr. Sonke se graduó en mayo. Él se casó. Se fue de luna de miel. Hace una semana y media fue su primer día de regreso al trabajo —está a punto de iniciar sus estudios de posgrado con el Dr. Robinson como su asesor— y reanudó la búsqueda del lugar del impacto.

Lo encontró.

El Sr. Sonke dijo que había visto «un grupo de píxeles que se veían significativamente diferentes en brillo» mientras las imágenes de antes y después parpadeaban de un lado a otro.

“Estaba bastante seguro cuando lo vi de que se trataba de una nueva característica geológica”, dijo el Sr. Sonke. “Ciertamente salté un poco de mi asiento, tuve la sensación de que esto definitivamente era todo, y luego traté de contener mi emoción”.

El cráter oriental, de unas 20 yardas de diámetro, está superpuesto al occidental, un poco más pequeño, que probablemente se formó unas milésimas de segundo antes que el oriental, dijo el Dr. Robinson.

Esta no es la primera vez que una parte de una nave espacial golpea la luna. Por ejemplo, piezas de los cohetes Saturno 5 que llevaron a los astronautas a la luna en la década de 1970 también tallaron cráteres. Pero ninguno de esos impactos creó un doble cráter.

La razón por la que este lo hizo podría apuntar a su identidad misteriosa. La misión china de octubre de 2014 llevó la nave espacial Chang’e-5 T1, precursora de otra misión, Chang’e-5, que alunizó y trajo muestras de rocas a la Tierra.

La nave espacial precursora T1 no incluía un módulo de aterrizaje, pero el Dr. Robinson supone que tenía una gran masa en la parte superior del escenario para simular la presencia de uno. Si es así, entonces los motores de cohetes en la parte inferior y el simulador de módulo de aterrizaje en la parte superior podrían haber creado los dos cráteres.

“Eso es pura especulación de mi parte”, dijo el Dr. Robinson.

Las otras partes de la etapa del cohete habrían sido de aluminio delgado y liviano, y probablemente no harían mucha mella en la superficie lunar.

El sitio real del impacto se encontraba entre los sitios predichos por el Sr. Gray y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, cerca del de la NASA. “Estaba dentro de los márgenes de error que habíamos calculado”, dijo Gray.

También fue una suerte que el equipo de Lunar Reconnaissance Orbiter hubiera llenado los huecos —llamados gores, en el lenguaje de los cartógrafos— en las imágenes. “Como diría Murphy, esa cosa impactó en lo que era uno de los gores”, dijo el Dr. Robinson. “Si no me hubieran alertado, no habríamos tenido una imagen anterior”.

Los científicos eventualmente podrían haber encontrado el lugar del accidente. La tierra arrojada desde un cráter excavado suele ser más brillante y se oscurece con el tiempo. Así es como los científicos identificaron los cráteres causados ​​por las etapas de Saturno 5.

Pero todavía estarían buscando un pequeño punto brillante en el pajar de la Luna.