Vladdy Jr. le dice tres vainas a un pitcher y por poco pelean

La controversial reacción de Vladimir Guerrero Jr. en la pelea entre los Medias Rojas y los Azulejos.

Nick Pivetta le dio un pelotazo al receptor Alejandro Kirk y se encendieron los ánimos en el compromiso disputado en Canadá. Vladimir Guerrero Jr. salió de su banca para reclamar al lanzador de Boston y esto motivó a que se vaciaran las bancas, aunque no pasó a mayores. (Seguir leyendo…)

Nick Pivetta hit Alejandro Kirk on an inside pitch and Vladdy was not happy about it 😳 pic.twitter.com/qtzI1JsYeR

— Sportsnet (@Sportsnet) June 30, 2022