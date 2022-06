Cheque este comentario por la periodista Natalí Faxas:

«Hay algo que dijo el presidente, y que volvió a repetir el

viernes, en la cumbre que a mí me ha llamado la atención y no sé cómo es que eso no

ha causado reperpero aquí»…Dijo que el en el tiempo que lleva de gobierno se ha

recaudado la misma cantidad incautada, la misma cantidad de droga que se incautó

hace 16 años…»