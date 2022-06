Tipa se casó con un muñeco y tuvieron un hijo

Una mujer que dice que se enamoró y se casó con un muñeco de trapo que su madre le hizo, dice que ahora tiene un bebé con él.

Meirivone Rocha Moraes, de 37 años, se quejó con su madre de que era soltera y quería a alguien con quien bailar, así que sacó aguja e hilo y creó a Marcelo.

Dijo que se enamoraron y ella quedó embarazada. Incluso afirmó haber subido 4 libras durante su embarazo.

Como no quería dar a luz fuera del matrimonio, organizó una boda frente a 250 familiares y amigos antes de irse de luna de miel a Río de Janeiro.



Ella dijo que «dio a luz» a una nueva muñeca de trapo en un trabajo de parto de 35 minutos en casa, con un médico y una enfermera presentes. Ella dijo que era sin dolor.

Fue transmitido en vivo en línea con 200 personas mirando.



Meirivone dijo: ‘Fue un día maravilloso para mí, muy importante, muy emotivo.

“Él es un hombre que siempre quise en mi vida. La vida de casada con él es maravillosa. No pelea conmigo, no discute y simplemente me comprende.

“Marcelo es un gran y fiel esposo. Es un hombre así y todas las mujeres lo envidian.

“Cuando mi mamá hizo a Marcelo y me lo presentó por primera vez, me enamoré de él. Fue amor a primera vista.

‘Era porque no tenía bailarina de forró. Iba a estos bailes pero no siempre encontraba pareja.

Entonces él entró en mi vida y todo tuvo sentido.



“La boda fue un día maravilloso para mí, muy importante, muy emotivo. Llovió mucho pero fue maravilloso.

“Desde el momento en que caminé por el pasillo hasta el final, fue simplemente hermoso.

Luego fui a la noche de bodas con mi esposo Marcelo y disfrutamos mucho nuestra noche de bodas.

Tiene tantas cualidades geniales, pero el único inconveniente es que es vago. Él no trabaja en absoluto. Pero soy un guerrero y sigo adelante por nosotros.

‘Es verdad, Marcelo me dejó embarazada. No se cuidó y no usó condón.



Me dejó embarazada. Me hice la prueba, fue positiva. No podía creerlo.

“No sentí las contracciones de dolor. Ver la placenta, el cordón umbilical y la sangre lo hizo todo real.

Estuvo aquí en 35 minutos y es genial. Realmente me molesta cuando la gente dice que esto es falso. Me enoja mucho.

Soy una mujer de carácter. Mi padre, mi madre me enseñó a ser honesto, a ser buena persona y no querer sacar ventaja de nada.