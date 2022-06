Karla Fatule sobre su salud

Karla Fatule por Instagram: Aquí ando, viva y coleando. Me maquille un chin para ustedes. Tengo unos nuevos buches gracias a unos medicamentos que estoy tomando.

Paso para darle las gracias a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de escribirme, llamarme, visitarme y enviarme solo mensajes de amor y aliento. Gracias gracias gracias. Estoy bien. Mucho mejor que hace varios días. Cada día mejor.

Estos días han servido para descanso absoluto, así mi cuerpo y mente lo han pedido y hay que hacerle caso (háganle caso).

Les cuento que la semana próxima estaré sometiéndome a una biopsia para ponerle apellido a esto que me ha sucedido en mi organismo. Cuento con el amor y apoyo de ustedes en todo momento… los siento bien cerca de mi. ¡Estoy bien y seguiré aquí! No me suelten. Los amo. K.

Pd: gracias a mis doctores dominicanos. No hay mejor que los de esta tierra.