Gabi Desangles: “Con hambre a nadie le importa la corrupción”

La comunicadora Gabi Desangles estalló en contra del Gobierno y el presidente Luis Abinader por los pacientes de medicamento de alto costos y dijo que “con hambre a nadie le importa la corrupción” refiriéndose a uno de los principales temas que trata el primer mandatario.

“El pueblo dominicano cuando tiene hambre, cuando se le está muriendo un familiar, cuando no tiene para buscar una pinta de sangre, cuando no encuentra un médico que le resuelva, cuando tiene un niño con autismo quien se le cuide, no le importa la corrupción”, manifestó Desangles. (Seguir leyendo…)