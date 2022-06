Doña JLo revela que su madre solía ‘golpearla’ cuando era niña

Jennifer Lopez ha revelado que su madre solía ‘golpearla hasta la saciedad’ antes de que se fuera de casa a los 18 años para seguir una carrera en la actuación.

La estrella de Second Act, de 52 años, habló con franqueza sobre su complicada relación con su madre Guadalupe Rodríguez, de 76, y reveló que tendría peleas físicas consigo misma y con sus hermanas Leslie y Lynda.

Hablando en su documental Halftime, Jennifer dijo: «Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, y eso la hizo fuerte, pero también la hizo fuerte». Ella nos dio una paliza.

Ella agregó: ‘Estaba rodeada de muchas mujeres fuertes. Mi mamá es una mujer súper complicada y lleva mucho equipaje, quería que fuéramos independientes y que nunca tuviéramos que depender de un hombre.

Más tarde continuó: «Mi madre me dijo: ‘Si vas a vivir en esta casa, tendrás tu educación'». Tuvimos una mala pelea una noche y simplemente me fui.

La extrabajadora escolar Guadalupe confirmó que la pareja «chocaba mucho» y admite que estaba «lejos de ser la madre perfecta», pero insistió en que tenía «lo mejor para sus hijas».

Ella explicó: ‘Siempre tuve las más altas expectativas de ellos. No era para ser crítico. Era solo para mostrarte que podías hacerlo mejor.

‘Jennifer, ella me hizo pasar el momento más difícil, para decirte la verdad. Chocamos mucho con la cabeza.

Estaba lejos de ser la madre perfecta. Lo único que siempre puedo decir, todo lo que hice, lo hice pensando en su mejor interés en el corazón.

En otra parte del documental, Jennifer, que es madre de los gemelos Max y Emme, de 14 años, reveló que estuvo a punto de abandonar el mundo del espectáculo después de que se burlaran de ella por su trasero curvilíneo.

La creadora de éxitos de On The Floor saltó a la fama en un momento en que el cuerpo ideal de la celebridad era súper delgado y dijo que no encajar en el molde contribuyó a llevarla al borde de renunciar a sus sueños.

Ella dijo: ‘Hubo muchas veces en las que dije: ‘Creo que voy a dejar de fumar’. Realmente tenía que averiguar quién era yo. Y creer en eso y no creer en nada más.

‘Cuando comencé a trabajar, el ideal de belleza era muy delgada, rubia, alta, sin muchas curvas. Crecí rodeada de mujeres con curvas, así que nunca me avergoncé de nada.

‘Fue difícil, cuando piensas que la gente piensa que eres una broma, como un chiste. Pero terminó afectando las cosas de una manera que nunca pretendí.’

Jennifer agregó que su prometido, Ben Affleck, estaba sorprendido por el escrutinio corporal al que se sometía, pero dijo que lo esperaba porque era una mujer latina.

El actor de 49 años reveló en la película: ‘Le dije una vez: ‘¿No te molesta esto?’ Y ella dijo: «Soy latina, soy mujer, esperaba esto».