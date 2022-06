El famoso actor y cantante peruano Diego Bertie habló publicamente su homosexualidad. “Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo. Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: ‘Oye, sal del clóset’. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito”, expresó. (Sigue leyendo aquí…)