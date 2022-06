“Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mis allegados y también la de las personas que durante muchísimos años me han apoyado y han creído en mí cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos (…) El jurado me ha devuelto la vida. Me siento verdaderamente humillado”, ha dicho Johnny Depp en su cuenta de Instagram tras la lectura del veredicto.( Seguir leyendo…)