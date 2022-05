Wepa! Dominicano debuta con no-hitter en Clase-A

Después de empezar la temporada en los entrenamientos extendidos de los Yankees, Yorlin Calderón fue ascendido a Clase-A Tampa. El miércoles, el derecho dominicano se hizo sentir al tirar un juego sin hit ni carrera de 7.0 entradas en la victoria de Tampa sobre Lakeland (Tigres). (Seguir leyendo…)

🚨NO NO ALERT🚨

RHP Yorlin Calderon gets called up to Tampa and makes quite the first impression in his first start of the season!

Calderon blanked the Lakeland Flying Tigers with a complete game no-hitter.

His final line: 7.0IP, 7K, 2BB, 0H pic.twitter.com/nVD8C9Ixvj

