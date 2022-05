“Rochy está preso por la presión social” (video)

La defensa de Rochy RD, atribuyó hoy a la prensa que la decisión del Tribunal fue por presión social, alegando que no existe ningún tipo de evidencia de que su defendido haya tenido relaciones sexuales con la menor de edad. “Las evidencias de este caso, certificadas por análisis médicos, dicen no compatibles con actividades sexuales con la menor, lo que significa que la menor no fue tocada en su parte íntima por el imputado”, expresó la defensa. (Seguir leyendo…)