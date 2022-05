Los Padres de San Diego anunciaron de forma oficial la firma del veterano segunda base Robinson Canó. De esta forma se confirma la presencia del dominicano para el inicio de la serie ante los actuales campeones Bravos de Atlanta. (Seguir leyendo…)

The #Padres have signed INF Robinson Canó to a Major League contract.

Details: https://t.co/NwVTEZ08aj pic.twitter.com/iXpgIl5er2

— San Diego Padres (@Padres) May 13, 2022