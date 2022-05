Regidor Mario Sosa saca pie del PRM

Santo Domingo.- El regidor Mario Sosa anunció hoy que se va del Partido Revolucionario Moderno (PRM). El edil indicó que su decisión obedece a que durante estos dos años de gestión ha visto que ‘es la misma vieja política de siempre’. (Seguir leyendo…)

Mario Sosa por Instagram:

He tomado la decisión de separarme del Bloque del PRM en el Concejo de Regidores. Estos dos años me han permitido ver de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre.

Como joven, quiero seguir aportando a la construcción de un mejor país y me ha quedado claro que debo tomar otros caminos hacia esas transformaciones que tanto anhelamos.

Sin embargo, no puedo dejar de reconocer el liderazgo del Gobierno del Presidente Luis Abinader con el manejo de la pandemia, el nombramiento trascendental de una Procuradora General Independiente y la intención de brindar protección laboral a trabajadoras del hogar.

Eso sí, salgo muy optimista. El potencial de transformar nuestra realidad desde el ámbito político es enorme. Estamos en un momento muy hermoso cómo generación con el surgimiento de nuevos liderazgos esperanzadores. Anímense a participar en las próximas elecciones, el país nos necesita.