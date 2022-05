Karolina Toliver, primera dominicana en graduarse en la Academia Naval de Estados Unidos

Karolina Toliver, una joven dominicana residente en Estados Unidos, se ha convertido en la primera mujer de Quisqueya en graduarse en la Academia Naval del gigante norteamericano. (Seguir leyendo…)

Así lo publicó en su cuenta de Twitter:

First ever Dominican woman to graduate from the United States Naval Academy… This is for every person who immigrated here to the states with a dollar and a dream, for those who are trying to break barriers and years of generational trauma and sacrifice. This is for you ⚓️🇩🇴🇺🇸♥️ pic.twitter.com/RBCEJzAh33

— karo (@KarolinaToliver) May 1, 2022