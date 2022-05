“Dios se lo da a uno por algo”

A Carina Valdez no le salían las palabras… hacía una pausa cuando completaba una frase y se le cargaban los ojos sentada en una sillita blanca de plástico.

Le costaba hablar de la difícil situación que enfrenta con su retoño Jesús Valdez, quien padece discapacidades múltiples (Sordoceguera, trastorno del habla y lenguaje por la misma condición y autismo) y en la actualidad necesita una resonancia.

“Me da pena hablar de la situación que uno vive cada día, sobre todo las madres que tenemos niños con discapacidad. A veces uno con nuestros niños quiere esconderse, pero no es bueno porque Dios se los da a uno por algo. Yo me esfuerzo bastante con mi hijo a pesar de que no trabajo, porque no puedo ni tengo quien me lo atienda”, fueron las primeras palabras que salieron del corazón de esta madre que ha asumido en solitario y junto a su padre, quien trata de ayudarla cuando puede, los retos múltiples de Jesús. (Seguir leyendo…)