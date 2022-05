La dominicana que ganó una beca para Stanford

Todavía está procesando la noticia. El pasado 1 de abril, le llegó la notificación de que fue aceptada para estudiar en la Universidad de Stanford en California, algo que para ella era casi imposible, aunque eso no la limitó para intentarlo. “Lo primero es que yo no me esperaba entrar en esa universidad, pues es súper selectiva. Usualmente el porcentaje de admisiones es de un 5 %, el año pasado fue de 3.9 %. No me esperaba ser aceptada en una universidad de ese nivel”, dice emocionada Isamar Marte Núñez. (Seguir leyendo…)