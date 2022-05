‘Google contra Leonel’

Altagracia Salazar

Google sigue su campaña contra Leonel Fernández de manera más que agresiva, se diría que el monstruo del mundo digital tiene una guerra permanente contra el maestro, líder y guía.

La memoria parcial y acomodada de Fernández sucumbe ante la inclemencia de Google que le persigue como si se tratara de un cuatrero de película enfrentado por un poderoso llanero solitario.

La semana pasada les dije, que la institución más citada y respetada en la República Dominicana de este momento es el ministerio público. Un ministerio Público que por primera vez nos da esperanza y que por primera vez actúa frente a gente poderosa.

En el resumen de noticias que les leeré en un momento el ministerio público ocupa tres ítems y el presidente de la la República uno, el propio Leonel Fernández que sale a defender su constitución del 2010 que según el creó el ministerio público independiente tiene ocupa otro ítem.

Lo de Leonel en contra de la reforma que permitiría la independencia real parece más miedo que vergüenza pero el hombre sigue.

Ayer insiste en que la reforma del 2010 se produjo luego de dos años de consulta a la población y tiene razón. Dijo que se hizo luego de contratar a expertos internacionales y tiene razón. Lo que no dice Leonel Fernández es que excluyó de esa constitución los elementos que garantizaban democracia y participación.

No dice que rechazó toda posibilidad de una constituyente amplia propuesta por decenas de organizaciones de la sociedad civil lideradas por Participación Ciudadana. Tampoco dice que uno de los comisionados, el menos comprometido con el y los ricos renunció y puso su autoritarismo en evidencia porque fue el único que se atrevió a decir que los resultados de la consulta se los habían pasado por donde no da el sol.

Leonel no dice que la reforma le beneficiaba personalmente porque le permitiría volver al poder cuatro años después.

Por ahora gana, ayer el ejecutivo anunció que la reforma no va si la oposición congresual que lidera la FUPU de Fernández no está de acuerdo. Ese es el juego de la democracia.

El hombre de Villa Juana tiene un triunfo que adjudicarse, no quiere cambios reales.

Su retorica le permitió gobernar 12 años y con esa retórica quiere regresar. Solo tiene un adversario que es Google, es grande, muy grande pero no está aquí ni lo conocen la mayoría de quienes votan.