El arma láser de Rusia

Rusia afirma haber utilizado armas láser en el campo de batalla de Ucrania, aunque Estados Unidos dice que no ha visto pruebas de ello y Ucrania lo ha ridiculizado como propaganda. ¿Qué son las armas láser y qué tan efectivas pueden ser en el conflicto?

Yury Borisov, el viceprimer ministro a cargo del desarrollo militar, dijo a la televisión rusa que un prototipo de láser llamado Zadira se estaba desplegando en Ucrania y había quemado un dron ucraniano en cinco segundos a una distancia de 5 km (tres millas).

Esto se sumó a un sistema láser anterior llamado Peresvet, llamado así por un monje guerrero ortodoxo medieval, que podría usarse para deslumbrar a los satélites que orbitan muy por encima de la Tierra y evitar que recopilen información.

«Si Peresvet ciega, entonces la nueva generación de armas láser conduce a la destrucción física del objetivo: destrucción térmica, se queman», dijo Borisov.

Sin embargo, un funcionario del Departamento de Defensa de EE. UU. dijo que no había visto «nada que corroborara los informes sobre el uso de láseres» en Ucrania.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se burló de la afirmación rusa, comparándola con las llamadas «armas maravillosas» que la Alemania nazi afirmó estar desarrollando durante la Segunda Guerra Mundial.

“Cuanto más claro se hizo que no tenían ninguna posibilidad en la guerra, más propaganda había sobre un arma increíble que sería tan poderosa como para asegurar un punto de inflexión”, dijo en un discurso en video.

«Y entonces vemos que en el tercer mes de una guerra a gran escala, Rusia está tratando de encontrar su ‘arma maravillosa’… todo esto muestra claramente el fracaso total de la misión».



Lo que las armas láser pueden y no pueden hacer

Poco se sabe sobre el programa láser Zadira, pero en 2017 los medios rusos dijeron que la corporación nuclear estatal Rosatom había ayudado a desarrollarlo como parte de un programa para crear armas basadas en nuevos principios físicos, informó la agencia de noticias Reuters.

Pero hay al menos un país que ha desarrollado un arma láser. El mes pasado, Israel publicó un video que muestra un sistema láser derribando cohetes y drones.

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system.

This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot.

It may sound like science fiction, but it's real. pic.twitter.com/nRXFoYTjIU

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 14, 2022