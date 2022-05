“La muerte de mi hijo no se va a quedar impune como se han quedado todas las muertes; la muerte de mi hijo tiene que pagarse; que caiga quien tenga que caer, aquí se tiene que acabar su maldita delincuencia. No me diga que me este tranquila, que no me voy a estar tranquila hasta que la muerte de mi hijo se resuelva, no fue a un perro que mataron”, exclamaba Damiana Correa, madre de David de los Santos. (Seguir leyendo…)