Kershaw, líder histórico de ponches de los Dodgers

En acciones de la jornada del sábado de la MLB, Clayton Kershaw logró una marca que lo ratifica como el mejor lanzador en la historia de los Dodgers de Los Angeles. En medio de su apertura ante los Tigres de Detroit, el zurdo tres veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional consiguió su ponche 2.697 en la MLB, que lo convierte en el líder de la franquicia californiana de todos los tiempos. (Seguir leyendo…)

The legend grows.@ClaytonKersh22 is the @Dodgers' strikeout king.

(MLB x @budweiserusa) pic.twitter.com/RBhXkF3M5R

— MLB (@MLB) May 1, 2022