Cardi B dice que odia la fama

Cardi B: “Odio la fama. Oh Dios mío, si alguna vez pides un deseo, no desees ser famoso, hermano, desea ser rico. Ustedes no quieren la fama. Una vez que quieres la fama, quieres volverte famosos, no puedes ser tú mismo, no puedes bromear, no puedes decir nada, no puedes a golpear a nadie, no puedes despreciar a nadie, no puedes corregir a nadie, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes hacer bromas, ni siquiera puedes organizar una fiesta y decir lo que carajos quieras, no puedes hacer nada. Realmente soy prisionera de la maldita fama”( Seguir leyendo…)