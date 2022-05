Avioneta se estrellara en un puente de Miami

Florida.- Una avioneta se incendió tras estrellarse en el puente de Haulover en Miami a la altura del 10800 de Collins avenue. Los reportes indican que el accidente provocó que al menos cinco personas resultaran heridas. Al menos dos personas tuvieron que ser transportadas al Centro de Traumas Ryder con quemaduras. Y otras tres personas sufrieron lesiones que no amenazan sus vidas. (Seguir leyendo…)

*Ver video relacionado:

Small plane crashes onto bridge near Miami, hitting at least 1 car; reports of multiple victims pic.twitter.com/gIw7hNLX1m

— BNO News (@BNONews) May 14, 2022