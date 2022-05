“Pueden estar seguros que yo no voy a ir a una re­forma constitucional que no sea de consenso de toda la Asamblea; yo no voy a con­quistar diputados ni sena­dores como hicieron en el pasado”, expresó en rueda de prensa tras recibir infor­mes de avances de las Me­sas Temáticas de Reformas. (Seguir leyendo…)