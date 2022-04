El boxeador cubano Yordenis Ugás reapareció casi una semana después de haber sido noqueado por el estadounidense Errol Spence Jr. en Arlington, Texas, y lo hizo para mostrar a sus fanático como sigue su ojo que había sido el más afectado en el mencionado combate.

Ugás inició agradeciendo a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud y reveló que su ojo estuvo sangrando sin parar casi dos días. “Gracias a todos los que están enviando sus oraciones. Mi ojo estuvo así cerrado y sangrando por casi 40 horas, parecían lágrimas de sangre, pero ahora está abierto”. (Seguir leyendo…)

Thanks to everyone who is sending in their prayers. My eye was like this closed and bleeding for almost 40 hours, it looked like tears of blood, but now it is open. In the next few days, with God's favor, when the swelling and bruising are at zero, we will go back to the doctor… pic.twitter.com/1ehaBflMWb

— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) April 22, 2022