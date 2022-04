Tipo balea a varias personas en el metro de Brooklyn

New York Post

Al menos tres personas resultaron heridas el martes por la mañana en un espantoso incidente en una estación de metro de Brooklyn, dijeron las autoridades.

El sangriento incidente estalló alrededor de las 8:30 a.m. en la estación de la calle 36 de las líneas D, N, R en Sunset Park.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ

— Derek French Photo (@derekcfrench) April 12, 2022