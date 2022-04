Estadounidense muere tras cirugía estética en RD

Una mujer estadounidense murió después de que un presunto levantamiento de glúteos brasileño fallido la dejara incapaz de moverse o respirar. Shacare Terry viajó a la República Dominicana el 11 de abril con su amiga de la infancia, Carlesha Williams, para conseguir un levantamiento de glúteos y una abdominoplastia, pero nunca regresó a Indiana.

La hermana gemela de Terry, Sharae, la describió como una madre amorosa y la orgullosa dueña de la guardería ‘Minnie Blessings in Paradise’, en Indiana.

Sharae dijo que sabía que algo andaba mal con su gemela después de hacerle FaceTime unos días después de la cirugía, y que no tenía el mismo aspecto.

“Sabía que algo no estaba bien. Lo sabía en mi corazón». Dijo Sharae.

Williams dijo que ella y Terry se sometieron a cirugías para un lifting de glúteos y una abdominoplastia brasileña.

Sin embargo, para el segundo día de la cirugía, Williams dijo que todavía tenía mucho dolor, pero se dio cuenta de que Terry estaba luchando mucho más.

«LUCHANDO POR MOVERSE»

«Me estaba moviendo mucho más, y Shacare realmente no se movía, ella no estaba haciendo nada», dijo Williams.

“Se acostaba en la cama. Intentaría que bajara las escaleras y comiera conmigo, y simplemente no respondía bien».

Al día siguiente, Terry fue ingresada en una clínica local, en Santiago.

«Cuando entramos allí, y la veo, casi me caigo», dijo Williams.

“Estaba conectada a estas máquinas. No respondía, no hablaba, con los ojos cerrados».

Williams dijo que el médico le dijo que Terry estaba bien, que sus riñones estaban bien y que su cuerpo solo necesitaba descansar.

La amiga afirma que el médico que realizó la cirugía le dijo que Terry no respondía porque estaba sedada.

«Así que, dijo, ‘si desenganchas eso, ella va a estar perfectamente bien’, y él dijo ‘sí, el cuerpo solo necesita descansar'», agregó Williams.

Williams dijo que cuando volvió a visitar a Terry al día siguiente, un médico diferente la estaba cuidando.

Ese médico le dijo que Terry estaba teniendo dificultades para respirar por su cuenta.

Poco después, Williams afirma que el cirujano le dijo que Terry estaba mejorando y que solo necesitaba que la pusieran en diálisis.

«Me pongo en contacto con la madre para que venga aquí», dijo Williams.

«Les estoy diciendo lo que está pasando, pero estoy tratando de no asustarlos, pero quiero gritar ‘¡baja aquí!'»

LA MUERTE DE TERRY

Cuando la madre de Terry llegó a la República Dominicana aproximadamente una semana después de su cirugía, Williams afirma que el cirujano insistió en que solo necesitaba descansar y les dijo que se fueran.

«Su madre básicamente me dice que ‘no creo que mi hija esté viva, sé que mi hija no está viva, ¿por qué no me lo dicen?», dijo Williams.

Williams dijo que tenía que viajar de vuelta a Indiana, pero visitó a su amiga en la clínica el día antes de irse y le dijeron que planeaban despertarla al día siguiente.

Williams regresó a los Estados Unidos el 21 de abril, donde se enteró de que Terry había fallecido.

«La madre [de Shacare] dijo: ‘Carlesha, volví a mi habitación durante una hora, y me llamaron y me dijeron que su corazón se detuvo tan rápido'», dijo Williams.

«Se apresura y vuelve a la clínica, y dijeron que su hija ya estaba en una bolsa de cadáveres».

La familia de Terry y Williams están tratando de averiguar qué le pasó.

«Vamos a seguir luchando», dijo Sharae al medio.

«No se detendrá en absoluto, Shacare era una persona muy importante».

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó al medio que un ciudadano estadounidense falleció en la República Dominicana, pero no proporcionó un nombre ni más detalles sobre la muerte.

*Contenido traducido de The Sun