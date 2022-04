Familia real comparte tierna foto de la reina Isabel II

La familia real ha compartido una dulce foto de la reina Isabel II cuando era una niña para conmemorar su 96 cumpleaños. Una imagen publicada en las redes sociales muestra a princesa Isabel posando para una foto en 1928, cuando tenía solo dos años.

En ese momento, no se esperaba que se convirtiera en reina. Pero eso cambió cuando su tío Eduardo VIII abdicó en 1936, y su padre se convirtió en rey.

En la imagen, la Reina tiene su pelo rizado y sonríe con las manos apoyadas sobre sus mejillas.

La publicación decía: «¡Feliz cumpleaños, Majestad! Hoy, cuando la Reina cumple 96 años, compartimos esta fotografía de la joven princesa Isabel de 2 años”.

Happy Birthday Your Majesty!

Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.

Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee – a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022