Los Portland Sea Dogs y los Binghamton Rumble Ponies protagonizaron una pelea este jueves en medio de un juego de la liga Doble-A, el cual fue considerado como un real enfrentamiento.

This minor league brawl 😲

The Double-A Portland Sea Dogs and Binghamton Rumble Ponies exchanged pleasantries on Thursday 💥

(🎥: @HNoll21)pic.twitter.com/l0yRQwAQWF

— Sports Illustrated (@SInow) April 22, 2022