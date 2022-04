Pecosá a tenista

Un tenista juvenil pierde la cabeza después de perder y cachetea a su rival a lo Will Smith.

Michael Kouame (Francia), de 15 años, llegó como el mejor clasificado para un ITF Junior que se está disputando en Ghana. Enfrentó a un jugador local, Raphael Nii Ankrah, y perdió. Al terminar el duelo, el francés va directo a la red y suelta su raqueta. (Seguir leyendo…)

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ

— KENNETH KWESI GIBSON 🎾 (@Kwesi_Gibson) April 4, 2022