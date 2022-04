Leonel dice que Abinader lo copia

Altagracia Salazar

Yo no puedo dejar de hablar de una nota publicada por diario Libre el pasado sábado y en el que atribuye al ex presidente Leonel Fernandez la idea de ser el primero en todo.

La nota citada dice: «Nos están copiando las ideas y no nos están dando el mérito», sostuvo este viernes el expresidente Leonel Fernández sobre la construcción del monorriel y otros proyectos de transporte masivo que impulsa el gobierno central en la ciudad de Santiago. El exmandatario indicó que esas obras forman parte de su proyecto de nación República Dominicana 2044.

Personalmente puedo citar todas las obras anunciadas o iniciadas por el perínclito de Villa Juana durante sus doce años de gobierno que no fueron iniciadas o no fueron concluidas. Eso va desde el puente del Caimán en Barahona, hasta la isla artificial frente a Santo Domingo.

Atreverse a decir en publico que el anuncio de la construcción de un monorriel en Santiago de los caballeros es como atreverse a decir que es la única persona con ideas. Yo preguntaría de donde le llegó a Fernández la idea de un metro y si tuvo alguna influencia de las historias de los metros de Londres y Moscú que fueron de los primeros en el mundo.

Yo supongo que desde la perspectiva leonelista, si se construye cualquier cosa en el país le roban una idea porque como aspirante a la presidencia o vicepresidencia sus ideas están en los programas e gobierno del PLD de los años 90, 96, 96 2004 y 2008. Y como el dice que tiene pensado el país hasta el 2044 nadie en un país de 11 millones de almas puede pensar lo que el perínclito piensa.

Tuve un profesor en la escuela de periodismo que decía “copien, copien que ninguna idea es original, nadie puede evitar que lo que piensa lo esté pensando otra persona en cualquier lugar del mundo” De hecho la historia le da la razón a Alberto Malagón cuando se demuestra que investigaciones de temas tan relevantes como el virus del sida se realizaban de manera simultánea en Estados Unidos y Francia con un océano de por medio.

El ego de Fernández no parece entender eso. Desde el gobierno no parece haber reacción a no ser que se tome como tal la frase del presidente que indica que se hace lo mismo pero 25% más barato que como lo hiciera Fernández hace 14 años. Hay que prepararse porque falta mucha pachotá en los próximos dos años. :

