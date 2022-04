Primer hit del dominicano Julio Rodríguez

El prospecto Julio Rodríguez registró su primer hit en las Grandes Ligas con los Marineros de Seattle. Luego de un debut donde se fue de 4-0 al bate en el Opening Day entre los Mellizos de Minnesota y los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez no repitió la dosis, sino que esta vez puso a sus padres a saltar desde las gradas al ver su primer hit en el mejor béisbol del mundo. (Seguir leyendo…)

The first of many for @JRODshow44! #SeaUsRise pic.twitter.com/OjkGV6RZQD

— Seattle Mariners (@Mariners) April 9, 2022