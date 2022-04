Video: Así fue el descomunal jonrón de Wander Franco

La joven estrella de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, conectó uno de los batazos más impresionantes de la jornada de la MLB correspondiente al martes 19 de abril.

Descomunal batazo de 417 pies que amplió la ventaja en el marcador para un conjunto de Tampa Bay que inició la jornada situado en la cuarta posición de la División Este de la Liga Americana, con marca de 5 victorias y 6 derrotas. FANSIDED

Wander Franco's 1st HR of the season was crushed 😱 pic.twitter.com/n40ooicp7L

— MLB (@MLB) April 20, 2022