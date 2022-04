Joven fue obligada por expareja a beber “ácido muriático”

Santo Domingo.- Una joven de tan solo 21 años de edad se encuentra en estado de gravedad luego de que supuestamente fue obligada a beber “ácido muriático” por su expareja.

“Él mismo fue a mi casa a buscarme a decirme que fue que el la halló en el baño con esa situación, pero yo de una vez me di cuenta que en realidad no era así, pero él la tenía amenazada”, manifestó la señora a Telenoticias.

“Cuando yo llegué a la clínica, que él mismo me fue a buscar, yo le dije: ‘Mi niña, ¿te caíste en el baño?…’ me dijo que sí, pero con la vista me contestaba lo contrario”, agregó la madre de Génesis Montero.

Montero añadió que el hombre acechó a su hija y aprovechó que estaba sola en casa, en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, supuestamente «para secuestrarla y abusar de ella». (Seguir leyendo…)