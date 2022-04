Tatis Jr. jugando fútbol en el Petco Park (Video)

Mientras sigue adelante con la recuperación de la cirugía en la muñeca izquierda, Fernando Tatis Jr. está con los Padres de San Diego y aprovecha para hacer actividad física con sus compañeros. Este domingo, antes del juego del domingo en la noche ante los Bravos de Atlanta, el dominicano jugó fútbol con algunos compañeros en la grama del Petco Park. (Seguir leyendo…)

Fernando Tatis Jr. was at Petco Park kicking around the ‘ole soccer ball before the Padres’ Sunday Night game. ⚽️⚾️

🎥 @DannyVietti, @ESPN pic.twitter.com/zcFNyCqqle

— The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) April 18, 2022