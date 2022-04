Al parecer, Twitter estaría cerca de llegar a un acuerdo para que Elon Musk lo pueda comprar, según reportan The New York Times y otros medios. Un desarrollo que ocurre 11 días después de que el CEO de Tesla y SpaceX conmocionara al sector al ofrecerse a comprar la compañía en un acuerdo que lo valora en más de US$ 41.000 millones.( Seguir leyendo…)