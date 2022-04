El regreso de Tiger Woods

Tiger Woods se ve genial en la primera ronda de Masters, 14 meses después del accidente automovilístico.

Woods acaba de terminar una primera ronda muy impresionante en su regreso al Masters, disparando un 71 bajo par.

Tiger parecía normal en el campo, rara vez hacía malos tiros… mientras metía un montón de grandes putts.

Ninguno, sin embargo, fue más grande que el pie de página de 30 o más que drenó en el #16 para hacer birdie. Después de perforar ese putt, dio un golpe de puño característico.

A birdie and a fist pump for Tiger at 16.

He's back to under par. pic.twitter.com/17VLYKSz2K

— GOLF on CBS ⛳ (@GOLFonCBS) April 7, 2022