El Ministerio Público necesita más apoyo (Antinoti)

Antinoti Channel: Nosotros estamos acostumbrados a que aquí se hable de millones como si fueran hojas de palo. Millones por aquí, millones por allá. En este país, cualquier institución maneja fondos que ni se sabe para qué tantos cuartos. Eso mismo ocurría antes en el Ministerio Público, un organismo al que, desde siempre, se le ha asignado un presupuesto escandaloso si se toma en cuenta que NO se estaba haciendo nada con ese dinero aparte del Bulto, Allante y Movimiento. Bueno, en realidad sí, se lo tragaba la corrupción porque en persecución de crímenes y delitos no se iba un peso. No se perseguía a nadie porque a algunos de los que había que perseguir eran los mismos que estaban al frente. Un saludo a Yanalán. El caso es que ahora sí se está trabajando y todos lo sabemos y también sabemos que el Ministerio Público necesita más apoyo.