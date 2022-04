En octubre del 2015, McDonalds estrenó el All Day Breakfast Menu y el mundo se alegró de la idea de comer comida económica y deliciosa para el desayuno, durante todo el día. Pero el All Day Breakfast es solo la última innovación en la larga y accidentada historia alimentaria de McDonald’s. Aquí hay algunas cosas que no sabías sobre el desayuno de McDonald’s.