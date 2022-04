‘El tribunal de Margarita absuelve a los corruptos’

Altagracia Salazar

En ocasiones una lee un titular y hasta que no lee la información completa no sabe de qué realmente se trata. Doña Margarita Cedeño estuvo de invitada en el encuentro de medios del grupo Corripio y el titular de la información en el matutino HOY es: Margarita Cedeño apenas trató a acusados de corrupción.

El asunto se entiende como que la aspirante a la candidatura presidencial no se juntó con el bandidaje morado y que tuvo la visión suficiente para solo juntarse con los buenos.

Pero no es así y yo como el periodista de HOY voy a copiar textualmente su comentario para que no me digan ustedes que yo la interpreté mal.

Doña Margó dijo: “Si lo voy a medir por el tipo de relación que tuve con ellos yo diría que son totalmente inocentes, porque en mi despacho nunca trabajaron, nunca se presentaron, con el exprocurador tuve al final una sola reunión sobre el proyecto Ciudad Mujer, porque tenía mucho que ver con la Procuraduría”

Es evidente que se asume con la capacidad para valorar la inocencia o culpabilidad de sus ex compañeros o que simplemente intentó una defensa desacertada. Nadie es culpable o inocente de una situación por la relación que tenga con un tercero; es culpable o inocente por las pruebas que así lo demuestren.

El tema de la corrupción es engorroso para el PLD y para las aspiraciones de sus dirigentes porque hasta este momento los políticos dominicanos salían de las denuncias de corrupción argumentando que eran victimas de persecución política. El trabajo de actual ministerio público impide esa respuesta porque los ciudadanos conocemos los expedientes y aunque no tengamos la formación para valorar las pruebas que se presenten por lo menos las conocemos.

Voy a asesorar de gratis a doña Margó y le explico que la única respuesta posible para hablar de las imputaciones de corrupción en los gobiernos donde ella fue vice presidenta es dejar que los tribunales sigan su curso y que los jueces decidan en función de las pruebas.

Como ciudadanos, todos estamos expuestos a estar frente a un tribunal que más que ofensa debe ser garantía.

Quien aspira a dirigir un país debe fundamentar su discurso en la credibilidad y fortaleza de las instituciones no en su capacidad individual de enjuiciar las acciones de las personas.

Es evidente que el tribunal de Margot absolvió a los imputados, en los otros tribunales el curso se ve tortuoso y sobre todo largo. Cada día que pase un caso de estos en los tribunales será un día en que se valorará la corrupción de la administración de Danilo Medina donde la doña fue la número dos :