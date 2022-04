La FDA propone prohibir los cigarrillos mentolados y los puros de sabores

The Washington Post

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) propuso el jueves prohibir los cigarrillos mentolados, una acción histórica aplaudida por los principales grupos de derechos civiles y de salud que dicen que la industria tiene un historial de marketing agresivo para las comunidades negras y de causar daños graves, incluidas tasas más altas de enfermedades relacionadas con el tabaquismo y muerte.

La FDA también propuso prohibir los sabores en los cigarros, incluso en los pequeños llamados puritos que son populares entre los adolescentes.

Las prohibiciones propuestas fueron anunciadas por el comisionado de la FDA, Robert M. Califf, en una comparecencia ante un subcomité del Congreso. Le dijo al panel que la agencia había determinado “que estas acciones son apropiadas para la protección de la salud pública” y mejorarían la salud y “reducirían el riesgo de mortalidad de los fumadores actuales de cigarrillos mentolados o cigarros con sabor al disminuir sustancialmente su consumo y aumentar la probabilidad de cesación”.

Suponiendo que se finalice una prohibición federal, sería la acción más agresiva tomada por la FDA contra la industria desde que el Congreso otorgó a la agencia la autoridad para regular los productos de tabaco en 2009, dijo Matthew L. Myers, presidente de la Campaña para Niños Libres de Tabaco. .

“Este es un gran paso adelante” en la reducción de las disparidades de salud causadas por el tabaquismo, dijo Carol McGruder, copresidenta del Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco Afroamericano, un grupo de defensa que ha presionado mucho por el cambio. Dijo que espera que la industria desafíe cualquier prohibición en los tribunales, lo que podría resultar en años de demora, e instó a los estados y ciudades a adoptar sus propias prohibiciones.

Los fabricantes vendieron 203.700 millones de cigarrillos en los Estados Unidos en 2020, según el Informe anual de cigarrillos de la Comisión Federal de Comercio. Ese fue el primer aumento en dos décadas, pero mucho más bajo que el pico de la década de 1980, cuando las ventas anuales superaron los 600 mil millones de cigarrillos.

Los cigarrillos mentolados representan alrededor del 36 por ciento del mercado, pero el 50 por ciento de las ventas de Reynolds American, que fabrica Newport, la marca de mentol de mayor venta. Reynolds y otras compañías tabacaleras han argumentado durante mucho tiempo que la investigación no respalda el tratamiento de los cigarrillos mentolados de manera diferente a otros cigarrillos.

“Creemos que la reducción de daños, no la prohibición, es el mejor camino a seguir. Sacar estos productos del mercado legal los empujará a mercados criminales no regulados que no siguen ninguna regulación e ignoran las leyes de edad mínima”, dijo Altria, otro importante fabricante de cigarrillos, en un comunicado. La empresa fabrica versiones mentoladas de su Marlboro y otras marcas.

Los defensores antitabaco predijeron que la fecha de vigencia de las prohibiciones está por lo menos dentro de dos años. La FDA primero aceptará los comentarios públicos y luego escribirá una regulación final que incluirá el tiempo de espera para que los fabricantes cierren la producción. Los desafíos judiciales por parte de la industria podrían desencadenar una batalla legal prolongada, lo que paralizaría la regla.

La medida del jueves fue presagiada hace casi exactamente un año, cuando la FDA prometió proponer la prohibición de los cigarrillos mentolados y los puros de sabores en un plazo de 12 meses.

El mentol tiene raíces profundas en las comunidades negras. En la década de 1950, alrededor del 10 por ciento de los fumadores negros usaban cigarrillos mentolados. Hoy, más del 85 por ciento de los fumadores negros eligen cigarrillos mentolados, casi tres veces la proporción de fumadores blancos. Los investigadores y los reguladores descubrieron que el fuerte aumento fue el resultado de un marketing agresivo en las comunidades negras, especialmente de los cigarrillos mentolados, por parte de la industria tabacalera. Las compañías de cigarrillos niegan tener como objetivo a las comunidades negras. Los afroamericanos mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco, incluidos el cáncer y las enfermedades cardíacas, a tasas más altas que otros grupos.

La administración Biden, al proponer la prohibición del mentol, está abordando un tema que ha alimentado fuertes emociones. Si bien muchos líderes de salud negros y organizaciones de derechos civiles apoyan la prohibición de los cigarrillos mentolados, algunas personas y grupos prominentes advierten que una prohibición convertiría a los fumadores negros en infractores de la ley y conduciría a confrontaciones potencialmente peligrosas con la policía.

El reverendo Al Sharpton, quien recientemente se reunió con funcionarios de la administración, dijo en una carta a la Casa Blanca que una prohibición “exacerbaría los problemas existentes y latentes en torno a la elaboración de perfiles raciales, la discriminación y la vigilancia”. En cambio, instó a la administración a crear una comisión para estudiar los efectos potenciales de una prohibición del mentol en las comunidades negras.

“No nos oponemos a nada, hacemos preguntas y les pedimos que obtengan estas respuestas”, dijo Sharpton en una entrevista con The Post’s Health 202 esta semana.

Sharpton es fundador y presidente de National Action Network, una organización sin fines de lucro que ha recibido apoyo financiero de Reynolds. Dijo en la entrevista que las contribuciones no influyen en las posiciones de la organización.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y varios otros grupos también se oponen a la prohibición, y algunos citan el caso de Eric Garner, un hombre negro que fue asesinado en 2014 por la policía de Nueva York después de ser detenido por vender cigarrillos sueltos.

Pero muchos líderes negros y la FDA rechazan la opinión de que una prohibición del mentol resultaría en una represión contra los consumidores y acusan a los opositores de seguir la línea de la industria.

“Todos estos líderes negros dicen lo mismo que han dicho durante una década, que la prohibición del mentol conducirá a la criminalización de la juventud negra”, dijo Delmonte Jefferson, directora ejecutiva del Center for Black Health & Equity, una organización sin fines de lucro. «Están diciendo: ‘No prohíban el mentol, no prohíban algo que nos está matando'».

Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de NAACP, dijo en una carta reciente a los funcionarios de la administración que no prohibir los cigarrillos mentolados “sería en sí mismo discriminatorio y contrario al objetivo y la función de la FDA de proteger y promover la salud pública para todos, incluidos la comunidad afroamericana”.

La FDA ha dicho que los consumidores no estarán en el punto de mira de la prohibición.

“Si se implementa, la aplicación por parte de la FDA de cualquier prohibición sobre los cigarrillos mentolados y todos los cigarros con sabor solo afectará a los fabricantes, distribuidores, mayoristas, importadores y minoristas”, dijeron funcionarios de la agencia el año pasado al anunciar planes para proponer una prohibición.

“La FDA no tiene autoridad para hacer cumplir la posesión”, dijo Joelle Lester, directora de programas comerciales de control del tabaco en el Centro de Derecho de Salud Pública de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline en Minnesota.

Casi todos los sabores de cigarrillos fueron prohibidos por la Ley de control del tabaco y prevención del tabaquismo familiar de 2009, que confirió a la FDA la autoridad para regular el tabaco. Los cigarrillos mentolados quedaron exentos en parte debido a la oposición del Caucus Negro del Congreso; muchos miembros ahora apoyan una prohibición. La ley ordenó a la FDA que analizara de cerca cómo manejar el mentol, y la expectativa entre los grupos de salud en ese momento era que la agencia actuaría rápidamente para prohibir esos cigarrillos. Las revisiones científicas concluyeron que eliminar el mentol de los cigarrillos proporcionaría importantes beneficios para la salud pública.

Pero la administración Obama no avanzó. El primer comisionado de la FDA de la administración Trump, Scott Gottlieb, apoyó la prohibición, pero la Casa Blanca mostró poco interés. En un esfuerzo por presionar a los reguladores federales, el Public Health Law Center presentó una petición en 2013 a la FDA en nombre de varias organizaciones de salud para prohibir los cigarrillos mentolados. Las organizaciones demandaron a la agencia en 2020 para obligarla a responder. Un tribunal federal dio a los funcionarios hasta fines de abril de 2021 para anunciar sus planes.

Los estudios han demostrado que el mentol facilita que los jóvenes comiencen a fumar al enmascarar la irritación de garganta causada por los cigarrillos.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros investigadores han descubierto que las empresas tabacaleras, a lo largo de los años, han utilizado descuentos y cupones, que son más populares entre los afroamericanos, otras comunidades de color y jóvenes, para aumentar las ventas.

La industria también tenía la tradición de reclutar atletas negros destacados y patrocinar eventos deportivos y culturales para promocionar sus productos, incluidos los cigarrillos mentolados, aunque esas prácticas ahora están prohibidas o estrictamente restringidas.

Si bien fumar ha disminuido drásticamente en los Estados Unidos, alrededor de 480 000 personas al año mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco. Massachusetts ha prohibido todos los sabores de tabaco, incluido el mentol en los cigarrillos. California promulgó una prohibición similar, pero la ley está en suspenso porque los opositores lograron colocarla en la boleta electoral de noviembre. Docenas de ciudades también tienen mentol y otros sabores restringidos en cigarrillos y cigarrillos electrónicos.

Una prohibición federal de mentol ha tardado «en llegar, y es realmente importante porque sabemos que si podemos sacar los cigarrillos mentolados del mercado, podemos salvar muchas vidas», dijo Robin Koval, director ejecutivo y presidente de Truth. Initiative, un grupo de defensa contra el tabaco.

Un estudio que se publicará esta semana en la revista revisada por pares Tobacco Control mostró que si una prohibición de cigarrillos mentolados en los Estados Unidos tuviera el mismo efecto que una prohibición canadiense de cigarrillos mentolados, más de 1.3 millones de fumadores más dejarían de fumar, incluidos más de 381.000 afroamericanos, según Geoffrey Fong, profesor de psicología y ciencias de la salud pública en la Universidad de Waterloo en Canadá y autor principal del estudio.

La prohibición canadiense de los cigarrillos mentolados se introdujo gradualmente entre 2015 y 2017.