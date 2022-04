Chris Rock evitó que la policía arrestara a Will Smith

Metro

Según los informes, los agentes de policía de Los Ángeles estaban preparados para arrestar a Will Smith después de que abofeteó a Chris Rock en los Oscar, y se dice que el comediante les impidió hacerlo.

Tras las consecuencias del altercado de la estrella de King Richard con Rock en el escenario de los Premios de la Academia, el productor de los Oscar Will Packer realizó una entrevista con Good Morning America, que se emitirá hoy.

En el video, Packer recordó que la policía usó la palabra «batería», diciendo que estaban «preparados» para arrestar a Smith.

«Estaban diciendo, ya sabes, esta es la palabra que usaron en ese momento», dijo Packer, según ABC.

‘Dijeron que iremos a buscarlo; estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puede presentar cargos. Podemos arrestarlo.

Packer recordó cómo la policía estaba «presentando las opciones».

.@KaynaWhitworth reports on @tjholmes’ @ABC News exclusive interview with the producer of the Oscars, Will Packer, who is speaking out for the first time about exactly what happened behind the scenes after that infamous slap. https://t.co/z5zsVfoEEN pic.twitter.com/vT6tIwju13

— ABC News (@ABC) April 1, 2022