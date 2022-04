Carlos Rodón iguala marca de Juan Marichal

El abridor de los Gigantes de San Francisco, Carlos Rodón, registró una de las mejores actuaciones de pitcheo en la primera semana de la temporada 2022 de la MLB. En encuentro ante los Marlins de Miami, Rodón consiguió la impresionante suma de 12 ponches, cifra que le permite igualar la marca del legendario Juan Marichal de más abanicados en una apertura de debut con el uniforme de los Gigantes. (Seguir leyendo…)

Carlos Rodón struck out 12 batters today in his first start for the Giants.

That's the most strikeouts by a Giants pitcher in their team debut since Hall of Famer Juan Marichal struck out 12 in his first career start in 1960. pic.twitter.com/KmvGjGYWKg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 10, 2022