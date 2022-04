Bravos de Atlanta recibieron por fin sus anillos de campeones por el título de la Serie Mundial de la Temporada 2021 de la MLB. Cada jugador y miembro del cuerpo técnico de la ‘Tribu’ tiene ahora en sus manos una lujosa joya llena de diamantes. (Seguir leyendo…)

It's all in the details!#ForTheA pic.twitter.com/GrwtP2Qfr0

— Atlanta Braves (@Braves) April 9, 2022