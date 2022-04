Bonny Cepeda: “La canción no es un plagio”

José Peguero: Luego del revuelo que se armó al escuchar el tema “En Venezuela”, que interpretó Bonny Cepeda durante una visita al presidente Nicolás Maduro, el merenguero salió en su defensa y dijo que la canción no es un plagio al tema “Santo Domingo”, de Manny Cruz.

“La canción no es un plagio porque para que lo sea debería contener de 8 a 16 compases exactamente iguales y por ese lado no lo es. Además, de que no hubo intensión de plagiar una canción de alguien a quien quiero tanto como Manny Cruz”, expresó Cepeda en una entrevista exclusiva con el periodista José Peguero.