Nueva York.- Yanelli Henríquez, madre de la adolescente Angellyh Yambo, de 16 años, dijo que no podía expresar lo que sentía tras enterarse de la muerte de su hija, quien murió al recibir un balazo mientras era testigo de un pleito entre pandilleros en El Bronx. “Perdí la vida, perdí a mi hija. No tengo palabras para decirte ni siquiera expresarte lo que estoy sintiendo en este momento. Simplemente no puedo”, dijo. (Seguir leyendo…)

*Noticia relacionada: Arrestan sospechosos asesinato de una estudiante origen dominicano