Trabajadores de Amazon en NY, primeros estadounidenses sindicalizados

Los trabajadores de Amazon en un almacén en el distrito de Staten Island en la ciudad de Nueva York se convirtieron en los primeros trabajadores estadounidenses sindicalizados del gigante web con sede en Seattle después de ganar una votación histórica el viernes.

La votación resultó en 2.654 votos a favor y 2.131 en contra de la sindicalización, según funcionarios de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

La victoria del Sindicato de Trabajadores de Amazon se produjo a pesar de que el grupo no está afiliado a ninguna coalición sindical más grande, como el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Tiendas por Departamentos, que apoya los esfuerzos sindicales de Amazon en Bessemer, Alabama.

En cambio, el grupo organizador se ha mantenido completamente independiente desde que se formó el año pasado.



La victoria decisiva del sindicato se produjo el mismo día que Amazon reveló que el CEO Andy Jassy recibió la friolera de $ 212 millones en compensación total el año pasado.

Unas 8.300 personas trabajan en el almacén de Staten Island, que se llama JFK8. Menos de 5.000 votaron en la elección sindical.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el resultado.

La victoria del sindicato se produce después de años de luchas destructivas y prolongadas entre Amazon y los activistas.

En Staten Island, Amazon celebró reuniones antisindicales obligatorias con los empleados de JFK8, y los cubrió con cartas y anuncios en línea instándolos a votar en contra del esfuerzo.

“Cuando sabes, votas NO”, decía uno de los anuncios de Facebook e Instagram de Amazon.

Amazon también contrató a Global Strategy Group, una firma de relaciones públicas alineada con el Partido Demócrata con estrechos vínculos con el deshonrado exgobernador Andrew Cuomo, para criticar a los empleados con mensajes antisindicales, informó CNBC el jueves.

Y cuando el líder del Sindicato Laboral de Amazon, el ex empleado de Amazon Chris Smalls, llegó a una sala de descanso del JFK8 en febrero para dar comida a los empleados, Amazon llamó a la policía e hizo que lo arrestaran por allanamiento, informó Reuters.

Los ejecutivos de la compañía también conspiraron para difamar a Smalls, celebrando una reunión de estrategia en 2020 que incluyó al fundador y entonces director ejecutivo Jeff Bezos, donde lo llamaron «no inteligente ni articulado», informó Vice.

Pero Smalls se rió el último, abrió champán y declaró la victoria frente a la oficina de la NLRB en Brooklyn el viernes.

ALU president Chris Smalls just came out and popped a bottle of champagne. Workers crying and shouting ALU. pic.twitter.com/YyuUqYew5Z

— Lauren Kaori Gurley (@LaurenKGurley) April 1, 2022