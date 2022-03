El día que le pidieron a Zoe Saldaña cambiar su nombre

Zoe Saldaña reveló en una nueva entrevista con Entertainment Weekly que su antiguo equipo de gestión la «desalentó» de usar su nombre real una vez que consiguió su primer papel importante como actriz en el drama adolescente de 2000 «Center Stage».

La actriz hizo hincapié en que su equipo no estaba tratando de ser malicioso en ese momento. Saldaña protagonizó el drama dirigido por Nicholas Hytner como Eva Rodríguez, una bailarina inteligente de Boston. El elenco de «Center Stage» también incluía a Amanda Schull, Susan May Pratt, Peter Gallagher, Donna Murphy y Ethan Stiefel.

«Cuando hice [2000 film] ‘Center Stage’, recuerdo que mi dirección en ese momento me desanimó a usar mi nombre», dijo Saldaña, «pero su intención nunca fue que dejara de ser quien era. Celebraron quién era yo. Pero mi gerente en ese momento era una ex cantante y una artista de salón, y ella también cambió su nombre, cuando era adolescente en la década de 1960, creo. Y dijo que es lo que todo el mundo hace».

Saldaña señaló que dar ese consejo en el paisaje actual de Hollywood sería de mal gusto, y agregó: «Esa era ella haciendo lo mejor que quería para mí, pero todavía sabía que me gustaba mi nombre».

Si bien «Center Stage» marcó su papel debut en el cine, no fue hasta los lanzamientos consecutivos de «Crossroads», «Drumline» y «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» que Saldaña comenzó a convertirse en una cara más familiar en Hollywood. La actriz consiguió sus primeras grandes franquicias de estudio en 2009 con «Star Trek», en la que J.J. Abrams la eligió como Uhura, y «Avatar» de James Cameron, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia. El papel característico de Saldaña es Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel. Está lista para repetir al personaje en el próximo «Guardians of the Galaxy Vol.» de James Gunn. 3.»

Saldaña actualmente protagoniza junto a Ryan Reynolds y Mark Ruffalo «The Adam Project», ahora en streaming en Netflix.

