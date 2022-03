La nueva canción del puertorriqueño Residente, This Is Not America, muestra, según el artista, cómo Estados Unidos se apropió del nombre que le pertenece a toda una región caracterizada por la diversidad de sus cientos de millones de habitantes.

«Desde el punto de vista de Estados Unidos, todo lo que está presente en el video, para ellos eso no es América», cuenta en entrevista con BBC Mundo.